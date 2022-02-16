Тюмень за день: 16 февраля

Тюменская служба 122 в сутки принимает до 6 тысяч звонков по вопросам коронавируса

С февраля служба работает в круглосуточном режиме.

В Тюмени появился первый Telegram-канал для общественников

Автор обещает публиковать в канале новости и аналитику об общественных слушаниях, грантах для СОНКО, мнения экспертов. Если вы считаете, что все решают за вас - в канале можно узнать, какие есть варианты изменить эту ситуацию.

Экс-главу Антипинского НПЗ заочно обвинили в крупном мошенничестве и арестовали в Тюмени

Срок ареста будет исчисляться с того момента, как обвиняемый окажется на территории страны или пересечет госграницу и будет передан конвойной службе правоохранительных органов Российской Федерации.