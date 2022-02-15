Тюмень за день: 15 февраля

В Тюмени завершилось рейтинговое голосование по благоустройству городских территорий в 2023 году
Лидерами рейтинга стали территория по улице Николая Федорова и сквер Школьный. Проекты их благоустройства мы будем выбирать в апреле-мае на платформе za.gorodsreda.ru.
Тюмень готовится к очередной экстремальной "Битве на Туре"
Международные соревнования по сноуборду в этом году запланированы на 26 февраля. Любители посмотреть, как работают другие, уже могут наблюдать за сборкой металлоконструкций и трамплина на набережной.
В медфильтры обратились 12 308 тюменцев с ОРВИ
Одиннадцать из двадцати организованных в регионе фильтров работают в Тюмени. Информацию об их местонахождении можно уточнить в круглосуточной службе 122.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru