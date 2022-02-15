Тюмень за день: 15 февраля

19:00 15 февраля 2022
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В Тюмени завершилось рейтинговое голосование по благоустройству городских территорий в 2023 году

Лидерами рейтинга стали территория по улице Николая Федорова и сквер Школьный. Проекты их благоустройства мы будем выбирать в апреле-мае на платформе za.gorodsreda.ru.

Тюмень готовится к очередной экстремальной "Битве на Туре"

Международные соревнования по сноуборду в этом году запланированы на 26 февраля. Любители посмотреть, как работают другие, уже могут наблюдать за сборкой металлоконструкций и трамплина на набережной. 

В медфильтры обратились 12 308 тюменцев с ОРВИ

Одиннадцать из двадцати организованных в регионе фильтров работают в Тюмени. Информацию об их местонахождении можно уточнить в круглосуточной службе 122. 

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