Тюмень за день: 15 февраля

В Тюмени завершилось рейтинговое голосование по благоустройству городских территорий в 2023 году

Лидерами рейтинга стали территория по улице Николая Федорова и сквер Школьный. Проекты их благоустройства мы будем выбирать в апреле-мае на платформе za.gorodsreda.ru.

Тюмень готовится к очередной экстремальной "Битве на Туре"

Международные соревнования по сноуборду в этом году запланированы на 26 февраля. Любители посмотреть, как работают другие, уже могут наблюдать за сборкой металлоконструкций и трамплина на набережной.

В медфильтры обратились 12 308 тюменцев с ОРВИ

Одиннадцать из двадцати организованных в регионе фильтров работают в Тюмени. Информацию об их местонахождении можно уточнить в круглосуточной службе 122.