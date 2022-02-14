Тюмень за день: 14 февраля

Больше всего влюбленных живёт на Урале
О своей влюбленности сообщили 68% жителей Уральского федерального округа.
Тюменским улицам дали имена медиков, погибших от коронавируса
Глава Тюмени Руслан Кухарук подписал распоряжение о присвоении трем улицам города имен медиков Марины Сафаровой, Эльвиры Фёдоровой и Надежды Шалагиной.
У тюменки забрали купленные водительские права и приговорили ее к двум годам за взятку
По купленным правам дама ездила с 2019 года.
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