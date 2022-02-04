Комфортная для прогулок погода установится на выходные в Тюмени

В выходные в Тюмени осадков не ожидается, днем - около -10 °С.

Сегодня, 4 февраля, синоптики прогнозируют в течение дня обильные снегопады, пасмурно, воздух прогреется до -4 -3 °С.

В субботу, 5 февраля, без осадков, пасмурно, днем -6 -4 °С.

В воскресенье, 6 февраля, с утра пасмурно и прохладно - до -11 °С, после обеда ясная погода, потеплеет до -9 °С.