Комфортная для прогулок погода установится на выходные в Тюмени

09:00 04 февраля 2022
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В выходные в Тюмени осадков не ожидается, днем - около -10 °С.

Сегодня, 4 февраля, синоптики прогнозируют в течение дня обильные снегопады, пасмурно, воздух прогреется до -4 -3 °С.

В субботу, 5 февраля, без осадков, пасмурно, днем -6 -4 °С.

В воскресенье, 6 февраля, с утра пасмурно и прохладно - до -11 °С, после обеда ясная погода, потеплеет до -9 °С.

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