Тюмень за день: 3 февраля

Тюменцы могут предложить законодателям свои идеи по решению вопроса о бродячих собаках
На заседании в гордуме прозвучали различные предложения — от жесткого контроля за владельцами животных и ограничений для них до эвтаназии агрессивных собак. Горожане выразить свои идеи по решению проблемы бездомных животных могут на сайте думы.
Тюменский суд освободил из-под стражи двух оперативников
Обвинение бывшим полицейским предъявлялось по двум статьям, по одной они признаны виновными, но фактически уже отсидели срок, пока длились следствие и суд, по второй вина не доказана, поэтому имеют право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием по недоказанным наркопреступлениям.
Генпрокурор поручил провести в регионах проверки по обоснованности цен на covid-тесты
Поручение связано с сообщениями СМИ о росте цен на ПЦР-диагностику.
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