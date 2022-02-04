Тюмень за день: 3 февраля

Тюменцы могут предложить законодателям свои идеи по решению вопроса о бродячих собаках

На заседании в гордуме прозвучали различные предложения — от жесткого контроля за владельцами животных и ограничений для них до эвтаназии агрессивных собак. Горожане выразить свои идеи по решению проблемы бездомных животных могут на сайте думы.

Тюменский суд освободил из-под стражи двух оперативников

Обвинение бывшим полицейским предъявлялось по двум статьям, по одной они признаны виновными, но фактически уже отсидели срок, пока длились следствие и суд, по второй вина не доказана, поэтому имеют право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием по недоказанным наркопреступлениям.

Генпрокурор поручил провести в регионах проверки по обоснованности цен на covid-тесты

Поручение связано с сообщениями СМИ о росте цен на ПЦР-диагностику.