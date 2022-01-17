Тюмень за день: 17 января

Маша из Ярославля получила от главы Ростуризма розовый чемодан и путевку в Тюмень, о которой даже не мечтала

Зарина Догузова подарила 10-летней участнице акции "Елка желаний" чемодан, который ей сразу пригодился - неделю девочка и ее семья гостила в Тюмени.

На Лесобазе в Тюмени установят 54 камеры видеонаблюдения

Система видеонаблюдения обеспечит фиксацию правонарушений и преступлений и визуальное наблюдение за оперативной обстановкой, что поможет службам, отвечающим за безопасность жителей, круглосуточно контролировать ситуацию на улицах.

В Тюмени проходят общественные обсуждения проекта комплексного развития района "Мысовский"

Мнения жителей района принимаются в департаменте земельных отношений и градостроительства Тюмени до 24 января.