Тюмень за день: 17 января

Маша из Ярославля получила от главы Ростуризма розовый чемодан и путевку в Тюмень, о которой даже не мечтала
Зарина Догузова подарила 10-летней участнице акции "Елка желаний" чемодан, который ей сразу пригодился - неделю девочка и ее семья гостила в Тюмени.
На Лесобазе в Тюмени установят 54 камеры видеонаблюдения
Система видеонаблюдения обеспечит фиксацию правонарушений и преступлений и визуальное наблюдение за оперативной обстановкой, что поможет службам, отвечающим за безопасность жителей, круглосуточно контролировать ситуацию на улицах.
В Тюмени проходят общественные обсуждения проекта комплексного развития района "Мысовский"
Мнения жителей района принимаются в департаменте земельных отношений и градостроительства Тюмени до 24 января.
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