Тюмень за день: 30 декабря

Сенаторы подарили новогоднее настроение пациентам противотуберкулезного диспансера

Елки во дворе и хирургическом отделении противотуберкулезного диспансера появились благодаря членам Совета Федерации от Тюменской области Дмитрию Горицкому и Павлу Тараканову.

За катание по площади 400-летия Тюмени водитель собрал 3 000 лайков и штраф в 7500 рублей

Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом без государственных номерных знаков, отсутствие полиса ОСАГО и езду по тротуарам.

Депутаты Тюменской городской думы поздравляют земляков с Новым годом

Свои пожелания народные избранники озвучили в видеооткрытке.