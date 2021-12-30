Тюмень за день: 30 декабря

18:30 30 декабря 2021
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Сенаторы подарили новогоднее настроение пациентам противотуберкулезного диспансера

Елки во дворе и хирургическом отделении противотуберкулезного диспансера появились благодаря членам Совета Федерации от Тюменской области Дмитрию Горицкому и Павлу Тараканову.

За катание по площади 400-летия Тюмени водитель собрал 3 000 лайков и штраф в 7500 рублей

Водителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом без государственных номерных знаков, отсутствие полиса ОСАГО и езду по тротуарам.

Депутаты Тюменской городской думы поздравляют земляков с Новым годом

Свои пожелания народные избранники озвучили в видеооткрытке.

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