Руководитель Тюменского концертно-театрального объединения покинула свой пост

15:15 29 декабря 2021
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У Тюменского концертно-театрального объединения с нового года появится новый руководитель. Прежний гендиректор Надежда Казначеева уволилась по собственному желанию, исполнять обязанности руководителя ТКТО будет  первый заместитель директора Вероника Кирюшина, прокомментировали отставку в пресс-службе ТКТО.

"Сегодня о своём решении оставить пост генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения на совещании с руководителями ТКТО сообщила Надежда Казначеева. Более двух с половиной лет Надежда Михайловна отдала работе в объединении, успешно развивая все творческие направления. За профессиональную и добросовестную работу её поблагодарила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и пожелала дальнейших успехов", - говорится в официальном сообщении.

Надежда Казначеева возглавила ТКТО в 2019 году, до этого работала директором департамента культуры в Югре. В состав ТКТО входят Тюменская филармония, большой  драматический театр, театр кукол, ДК "Нефтяник" и Тобольский драмтеатр, учредителем организации является департамент культуры Тюменской области.

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