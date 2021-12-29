Руководитель Тюменского концертно-театрального объединения покинула свой пост

У Тюменского концертно-театрального объединения с нового года появится новый руководитель. Прежний гендиректор Надежда Казначеева уволилась по собственному желанию, исполнять обязанности руководителя ТКТО будет первый заместитель директора Вероника Кирюшина, прокомментировали отставку в пресс-службе ТКТО.

"Сегодня о своём решении оставить пост генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения на совещании с руководителями ТКТО сообщила Надежда Казначеева. Более двух с половиной лет Надежда Михайловна отдала работе в объединении, успешно развивая все творческие направления. За профессиональную и добросовестную работу её поблагодарила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и пожелала дальнейших успехов", - говорится в официальном сообщении.

Надежда Казначеева возглавила ТКТО в 2019 году, до этого работала директором департамента культуры в Югре. В состав ТКТО входят Тюменская филармония, большой драматический театр, театр кукол, ДК "Нефтяник" и Тобольский драмтеатр, учредителем организации является департамент культуры Тюменской области.