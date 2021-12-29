На мосту Влюбленных включат новогоднюю подсветку

С 29 декабря мост Влюблённых засветится новогодними огнями.

Создавать праздничное настроение помогает современная осветительная установка, позволяющая добиваться более 200 оттенков. В новогодней подсветке используются преимущественно белые и синие огни, чтобы освещение было более ярким, как и сам праздник.

Лучше всего любоваться новогодним мостом с катков на набережной.