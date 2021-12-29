Тюмень за день: 28 декабря

18:30 28 декабря 2021
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Александр Моор вручил подарки детям, написавшим о своих мечтах на "Елку желаний"

8-летний Даня Меньшиков в подарок от губернатора получил шведскую стенку, а 10-летняя Лиза Калашникова - поездку в Санкт-Петербург с экскурсией в Петергофский дворец.

В домах многодетных Тюмени установили 920 дымоизвещателей

Всего в этом году сотрудники МЧС побывали у 5000 многодетных семей, обучили мерам пожарной безопасности более 17 000 человек, установили в их домах  920 автономных дымовых пожарных извещателей.

Компания "Россети" планирует инвестировать в тюменскую экономику 4,3 млрд рублей

В приоритете - строительство в Тюмени трансформаторных подстанций и линий электропередачи для электроснабжения вводимого в строй жилья и модернизация более 230 км электросетей в Тюменском районе.

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