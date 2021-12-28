Тюмень за день: 27 декабря

"Градостроитель" переходит к реабилитации посткоронавирусных пациентов

В реабилитационном центре 200 койко-мест подготовили для пациентов с различными диагнозами, 90 из них - для восстановления людей с проблемами, обусловленными перенесенным коронавирусом.

Корпоративьте в меру: тюменка после праздника поломала обе лодыжки и обморозила пальцы рук

Возвращаясь с корпоратива ночью, тюменка упала - замёрзшую женщину обнаружил муж, спустя несколько часов он вызвал скорую, так как она не могла пошевелить ни ногой, ни рукой.

В Тюмени работает "детсад" для бабушек и дедушек с деменцией

В течение дня в "детсаду" с престарелыми людьми работает психолог-реабилитолог, организовано трёхразовое питание, дневной сон, а вечером дети забирают родителей домой.