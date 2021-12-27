В последнюю неделю 2021 года морозов в Тюмени не ожидается

Сегодня синоптики обещают небольшой снег в течение дня, в остальные дни недели осадков не ожидается, в среду похолодает до -22°С, в остальные дни в светлое время суток около от - 15 до -20 °С, ночью до -22 °С.

В понедельник, 27 декабря, днем переменная облачность, -10 °С, небольшой снег возможен в течение дня, ночью ясная погода, температура до -18°.

Во вторник, 28 декабря, ясная погода, днем около -17 °С, к ночи похолодает до -20 °С.

В среду, 29 декабря, малооблачная погода, днем до -20°, порывы ветра до 10 м/с, ночью до -22 °С.

В четверг, 30 декабря, при переменной облачности днем около -19 °С, к ночи потеплеет до -16 °С.

В пятницу, 31 декабря, в первой половине дня ясно, -17 °С, после полудня пасмурно и небольшое потепление - около -15 °С.