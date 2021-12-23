Сотрудникам МЧС Тюменской области пришлось вытаскивать из сугробов автомобили, грузовики и автобус

Фото - ГУ МЧС по ТО

Снегопад в минувшие сутки охватил практически всю территорию региона, однако большинство автомобилистов отказываться от поездок не стали и некоторым потребовалась помощь спасателей.

Подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области шесть раз оказывали помощь автомобилистам, которые застряли в снежных заносах, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Нижнетавдинском районе пожарные буксировали из сугробов легковые автомобили, большегруз и автобус. В девятом часу вечера вблизи деревни Кускургуль работники отельного поста пожарной охраны при помощи троса буксировали из сугробов автомобили "Газель" и "Форд Транзит".

Поздним вечером в поселке Богандинский Тюменского района на улице Декабристов сотрудники 136 -й пожарно-спасательной части освободили из снежного плена автомобиль "МАЗ".

Неблагоприятные для автомобилистов погодные условия могут возникнуть и сегодня. По прогнозам синоптиков, возможны метели, снегопады и гололедные явления из-за резкого понижения температуры, порывы ветра могут достигать 17 м/с.