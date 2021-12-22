Тюмень за день: 21 декабря

За сохранностью елок в тюменских лесах следят с беспилотников

За незаконную рубку лесных насаждений граждан могут оштрафовать на 3-4 тысячи рублей, а при причинении природе ущерба в размере 5 тысяч рублей возбудят уголовное дело.

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области превысила эпидпорог на 36 %

Заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом на 36% выше недельного эпидемического порога и выше почти на 7%, чем на прошлой неделе.

Вакцинированные родители могут присутствовать на детских утренниках

Об этом сказал губернатор, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей региона.