Тюмень за день: 16 декабря

18:30 16 декабря 2021
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В Тюмени в 158 жилых многоквартирниках сегодня на ночь выключат воду

Запасаться водой и терпеть неудобства в течение 12 часов горожанам придется из-за ввода в эксплуатацию новый водовода к домам жилого комплекса в створе улиц Ямской и Медовой. 

В Тюмени снизилось количество бесхозяйных сетей

Количество бесхозяйных сетей в городе уменьшается, снижается количество инцидентов на них. Так, в 2020 году их произошло на 42,5 % меньше, чем в 2019-м.

В ЖК "Москва" ввели в эксплуатацию еще один долгострой

Строительная компания из-за финансовых проблем не могла достроить дом, сдача которого должна была состояться еще в первом квартале 2020 года. 

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