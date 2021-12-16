Тюмень за день: 16 декабря

В Тюмени в 158 жилых многоквартирниках сегодня на ночь выключат воду
Запасаться водой и терпеть неудобства в течение 12 часов горожанам придется из-за ввода в эксплуатацию новый водовода к домам жилого комплекса в створе улиц Ямской и Медовой.
В Тюмени снизилось количество бесхозяйных сетей
Количество бесхозяйных сетей в городе уменьшается, снижается количество инцидентов на них. Так, в 2020 году их произошло на 42,5 % меньше, чем в 2019-м.
В ЖК "Москва" ввели в эксплуатацию еще один долгострой
Строительная компания из-за финансовых проблем не могла достроить дом, сдача которого должна была состояться еще в первом квартале 2020 года.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru