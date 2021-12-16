Тюмень за день: 15 декабря

18:30 15 декабря 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменцам покажут новую серию "Ну, погоди!" на уличных экранах

Первую серию "Лунапарк" нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" на уличных цифровых экранах покажут  17 декабря.

В Тюмени за год построили и реконструировали 19 км дорог

Развитие дорожной инфраструктуры продолжается в новых и застроенных районах города.

Тюменские депутаты планируют обсудить "мусорные" вопросы с областными властями и регоператором

Вопросы касаются сбора и утилизации отходов, а также содержания контейнерных площадок и дезинфекции баков. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2021