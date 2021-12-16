Тюмень за день: 15 декабря

Тюменцам покажут новую серию "Ну, погоди!" на уличных экранах
Первую серию "Лунапарк" нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" на уличных цифровых экранах покажут 17 декабря.
В Тюмени за год построили и реконструировали 19 км дорог
Развитие дорожной инфраструктуры продолжается в новых и застроенных районах города.
Тюменские депутаты планируют обсудить "мусорные" вопросы с областными властями и регоператором
Вопросы касаются сбора и утилизации отходов, а также содержания контейнерных площадок и дезинфекции баков.
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