Тюмень за день: 14 декабря

18:30 14 декабря 2021
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В реанимации Перинатального центра Тюмени на лечении находятся семь младенцев с коронавирусом

Медики просят родителей младенцев максимально беречь детей от заражения, и прежде всего - вакцинировать ближайшее к ребенку окружение.  

В ОКБ-2 открыли кардиологическое отделение

В новом подразделении клиники 30 койко-мест, оно рассчитано на оказание экстренной медпомощи пациентам с тяжелыми формами сердечно-сосудистых заболеваний.

В Тюмени построят частный многопрофильный семейный медцентр

Размер инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Строительство начнется после того, как компания определится с участком. 

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