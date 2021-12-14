Тюмень за день: 14 декабря

В реанимации Перинатального центра Тюмени на лечении находятся семь младенцев с коронавирусом
Медики просят родителей младенцев максимально беречь детей от заражения, и прежде всего - вакцинировать ближайшее к ребенку окружение.
В ОКБ-2 открыли кардиологическое отделение
В новом подразделении клиники 30 койко-мест, оно рассчитано на оказание экстренной медпомощи пациентам с тяжелыми формами сердечно-сосудистых заболеваний.
В Тюмени построят частный многопрофильный семейный медцентр
Размер инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Строительство начнется после того, как компания определится с участком.
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