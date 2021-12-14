В Тюмени устанавливают горки для детей

В центре Тюмени начали устанавливать горки. Пока на свои места, согласно новогодней концепции оформления города, поставили три полутораметровые горки на Цветном бульваре и две – на площади 400-летия Тюмени, сообщили в администрации города.

К 20 декабря подрядчики планируют поставить на главную новогоднюю площадь и бульвар по две двухметровые горки. На площади 400-летия Тюмени их поставят ближе к новогодней елке, а также со стороны улицы Максима Горького. Затем начнется заливка.

В третьей декаде декабря по ледяному спуску двухметровой горки смогут прокатиться тюменцы в сквере Пограничников и в зеленом уголке у дома № 14-а по улице 70 лет Октября.

Уже можно кататься с горок в сквере Депутатов, на Масловском взвозе, в Комсомольском и Вьюжном скверах, в экопарке "Затюменский", где стоит самая высокая горка города –в 6,6 метра.