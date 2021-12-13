Тюмень за день: 13 декабря

Тюменские власти предлагают унифицировать внешний вид киосков

Торговые павильоны из сайдинга, пластиковых панелей устарели и находятся в диссонансе с городской средой, считают горожане и глава города.

В шести тюменских ТЦ вновь открыли пункты вакцинации против коронавируса

Прививочные пункты работают только в будни и до 18:00.

Тюменская область претендует на победу в проекте Rurban Creative Lab

Результаты от победы особо оценят тюменцы и тоболяки.