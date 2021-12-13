Тюмень за день: 13 декабря

18:30 13 декабря 2021
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Тюменские власти предлагают унифицировать внешний вид киосков

Торговые павильоны из сайдинга, пластиковых панелей устарели и находятся в диссонансе с городской средой, считают горожане и глава города.

В шести тюменских ТЦ вновь открыли пункты вакцинации против коронавируса

Прививочные пункты работают только в будни и до 18:00.

Тюменская область претендует на победу в проекте Rurban Creative Lab

Результаты от победы особо оценят тюменцы и тоболяки. 

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