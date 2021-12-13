В женском монастыре под Тобольском продолжает действовать очаг коронавируса

На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области остается один очаг коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Очаг находится в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольском районе. О его выявлении РПН сообщал еще в середине ноября. Тогда отмечалось, что в монастыре заболел 21 человек, контактных - 19 человек.