В женском монастыре под Тобольском продолжает действовать очаг коронавируса

17:24 13 декабря 2021
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На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области остается один очаг коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Очаг находится в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре в Тобольском районе. О его выявлении РПН сообщал еще в середине ноября. Тогда отмечалось, что в монастыре заболел 21 человек, контактных - 19 человек.

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