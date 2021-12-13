На неделе в Тюмени установится снежная и теплая погода

В предстоящую неделю в Тюмени, по прогнозам синоптиков, ожидается снежная и теплая погода.

Сегодня, 13 декабря, днем переменная облачность, -11..13 °С, ветер слабый. В ночные часы температура воздуха не изменится.

14 декабря в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, днем -6..-8 °С, ветер юго-западный, умеренный; ночью -5..-7 °С.

15 декабря малооблачная погода, небольшой снег, днем -7..-9 °С, ветер западный, умеренный.

16 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью -9..-11 °С, днем -3..-5 °С, ветер юго-западный, умеренный.