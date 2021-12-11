Тюмень за день: 10 декабря

Тюменцам с 13 декабря начнут выписывать штрафы за неоплату автопарковки в центре города

Тестовый режим работы 75 платных парковочных карманов в историческом центре Тюмени завершается 13 декабря. С понедельника за неуплату стоянки автомобиля водителей будет штрафовать на 2 500 рублей.

Тюмень стала призером всероссийского конкурса "Города для детей.2021"

В этом году город занял в конкурсе второе место, в 2020 году по результатам конкурсных испытаний был третьим.

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