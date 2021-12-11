Тюмень за день: 10 декабря

Тюменцам с 13 декабря начнут выписывать штрафы за неоплату автопарковки в центре города
Тестовый режим работы 75 платных парковочных карманов в историческом центре Тюмени завершается 13 декабря. С понедельника за неуплату стоянки автомобиля водителей будет штрафовать на 2 500 рублей.
Тюмень стала призером всероссийского конкурса "Города для детей.2021"
В этом году город занял в конкурсе второе место, в 2020 году по результатам конкурсных испытаний был третьим.
Значок ГТО добавит баллов при поступлении в вуз
Самый щедрый на надбавку - Аграрный университет Северного Зауралья: любой знак оценивается в 10 баллов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru