Тюмень за день: 9 декабря

В Тюмени на дистант перевели учащихся 19 корпусов гимназий и школ

Карантин в школах, где более 20% учеников заболели ОРВИ, продлится в течение 7 дней со даты начала. Учебный процесс в это время будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий.

"Ласточка" из Екатеринбурга в Тюмень станет утренней

По прежнему расписанию запустят скорый поезд Екатеринбург-Сургут с остановками в Тюмени и Тобольске.

Онлайн-конкурс "Это семейное" в соцсетях проводит тюменский центр "Семья"

Создателям самых ярких фото и видео обещают портативные колонки, стабилизаторы, наушники и другое.