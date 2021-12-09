Тюмень за день: 9 декабря

В Тюмени на дистант перевели учащихся 19 корпусов гимназий и школ
Карантин в школах, где более 20% учеников заболели ОРВИ, продлится в течение 7 дней со даты начала. Учебный процесс в это время будет организован с использованием дистанционных образовательных технологий.
"Ласточка" из Екатеринбурга в Тюмень станет утренней
По прежнему расписанию запустят скорый поезд Екатеринбург-Сургут с остановками в Тюмени и Тобольске.
Онлайн-конкурс "Это семейное" в соцсетях проводит тюменский центр "Семья"
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