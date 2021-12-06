В Тюмени начали сносить многоэтажный самострой на улице Герцена

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В Тюмени приступили к сносу самовольно построенного здания по улице Герцена, 50. Сейчас подрядная организация ООО "ТехЭнергоРесурс" проводит подготовительные работы. На ул. Камышинской на отрезке от ул. Герцена до ул. Смоленской идет строительство забора для безопасного сноса постройки.

"Здание имеет 15 этажей, большинство работ будут проводиться вручную. Для безопасности горожан, согласно утвержденному плану разбора, мы выставляем ограждение на безопасное расстояние. Чтобы полностью не перекрывать движение, на участке по ул. Камышинской обустроен объездной путь и проложен временный тротуар, схема движения согласована с ГИБДД. Работы планируем завершить до сентября следующего года", — рассказал заместитель директора ООО "ТехЭнергоРесурс" Иван Соломенин.

В целях безопасности движение пешеходов по улице Камышинской организовано на противоположной стороне недостроенного здания. Все дорожные знаки выставлены, отметили в администрации города.