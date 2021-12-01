На трассе Тюмень-Омск из-за гололеда ограничено движение автобусов

11:43 01 декабря 2021
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В связи с плохими погодными условиями закрыто автобусное сообщение в Ялуторовске,  а также ограничено движение автобусных маршрутов, проходящих через территорию Ялуторовского района по федеральной автодороге Тюмень-Омск, сообщает Госавтоинспекция.

В Ялуторовском районе идет дождь и дорога остается скользкой, даже при обработке противогололедными материалами. Автобусное сообщение закрыто до улучшения погодных условий.

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