На трассе Тюмень-Омск из-за гололеда ограничено движение автобусов

В связи с плохими погодными условиями закрыто автобусное сообщение в Ялуторовске, а также ограничено движение автобусных маршрутов, проходящих через территорию Ялуторовского района по федеральной автодороге Тюмень-Омск, сообщает Госавтоинспекция.

В Ялуторовском районе идет дождь и дорога остается скользкой, даже при обработке противогололедными материалами. Автобусное сообщение закрыто до улучшения погодных условий.