На трассе Тюмень-Омск из-за гололеда ограничено движение автобусов

В связи с плохими погодными условиями закрыто автобусное сообщение в Ялуторовске, а также ограничено движение автобусных маршрутов, проходящих через территорию Ялуторовского района по федеральной автодороге Тюмень-Омск, сообщает Госавтоинспекция.
В Ялуторовском районе идет дождь и дорога остается скользкой, даже при обработке противогололедными материалами. Автобусное сообщение закрыто до улучшения погодных условий.
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