Тюменцам обещают потепление на выходные дни

09:15 26 ноября 2021
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По данным синоптиков, в предстоящие выходные в Тюмени будут около 0 °С при переменной облачности, возможны небольшие снегопады. 

В пятницу днем ясно и около –13 °С, вечером пасмурно, к ночи потеплеет до –6°С, возможен небольшой снег.

В субботу пасмурно, небольшой снег в течение дня и около  0 °С, порывы ветра - до 7-12 м/с.

В воскресенье с утра пасмурно, без осадков к полудню прояснится, температура воздуха - до –4 °С, к ночи похолодает до –9 °С.

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