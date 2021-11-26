Тюменцам обещают потепление на выходные дни

По данным синоптиков, в предстоящие выходные в Тюмени будут около 0 °С при переменной облачности, возможны небольшие снегопады.

В пятницу днем ясно и около –13 °С, вечером пасмурно, к ночи потеплеет до –6°С, возможен небольшой снег.

В субботу пасмурно, небольшой снег в течение дня и около 0 °С, порывы ветра - до 7-12 м/с.

В воскресенье с утра пасмурно, без осадков к полудню прояснится, температура воздуха - до –4 °С, к ночи похолодает до –9 °С.