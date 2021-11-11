Тюмень за день: 11 ноября

В Тюмени пройдут публичные слушания по бюджету города
Руслан Кухарук рассказал, как ведётся работа над формированием бюджета города и как горожане могут в этом участвовать.
Бизнес и власть обсудили в Тюмени вопросы, возникшие из-за covid-ограничений
В тюменское отделение "Опоры России" поступило множество вопросов от предпринимателей по сложностям ведения бизнеса в условиях ограничений.
Термальный сезон тюменские курорты откроют скидками для посетителей
Отдыхающим обещают скидки на посещение источников, розыгрыши призов, викторины, интерактивы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru