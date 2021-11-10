Тюмень за день: 9 ноября

Владимир Якушев потребовал жестко пресекать попытки продажи QR-кодов

Нести ответственность по всей строгости закона должны не только те, кто торгует QR-кодами, но и те, кто их приобретает, считает полпред.

Тюменскому штабу #МыВместе нужны волонтеры для доставки лекарств

Штабу не хватает добровольцев, которые будут вместе с соцработниками доставлять медикаменты жителям города, находящимся на самоизоляции.

Врачи выяснили, насколько тюменские школьники за ЗОЖ

Тюменские медики посчитали, сколько детей делают зарядку по утрам, кто ест кашу на завтраки, сколько ребят успели попробовать алкоголь и табак и что они знают о путях распространения ВИЧ и СПИД.