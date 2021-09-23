Тюмень за день: 23 сентября

18:15 23 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сергей Скобелев о том, почему поменял Тюмень на Псков: "Хочется сбросить с себя всю шелуху"

Сейчас любимый многими театралами Тюмени артист живет и работает в Пскове. Точки над i он расставил в интервью для теперь родного ему Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Заседание Тюменской городумы началось с вручения удостоверения новому депутату

Перед началом заседания думы Евгений Заболотный в торжественной обстановке вручил Антону Терехину удостоверение об избрании депутатом, отметив, что Гордума стала уже своеобразной кузницей кадров для регионального парламента и даже Госдумы.

В Тюмени опровергли информацию о том, что в один из вузов пытался пройти вооруженный человек

Студент хотел пронести мимо охраны в чехле сломанное страйкбольное ружье, но у него не получилось, сообщили в полиции.

Теги: депутаты , оружие , Пермь , Псков , театры
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021