Тюмень за день: 23 сентября

Сергей Скобелев о том, почему поменял Тюмень на Псков: "Хочется сбросить с себя всю шелуху"

Сейчас любимый многими театралами Тюмени артист живет и работает в Пскове. Точки над i он расставил в интервью для теперь родного ему Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Заседание Тюменской городумы началось с вручения удостоверения новому депутату

Перед началом заседания думы Евгений Заболотный в торжественной обстановке вручил Антону Терехину удостоверение об избрании депутатом, отметив, что Гордума стала уже своеобразной кузницей кадров для регионального парламента и даже Госдумы.

В Тюмени опровергли информацию о том, что в один из вузов пытался пройти вооруженный человек

Студент хотел пронести мимо охраны в чехле сломанное страйкбольное ружье, но у него не получилось, сообщили в полиции.