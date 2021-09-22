Тюмень за день: 22 сентября

Депутатом Тюменской гордумы после довыборов стал Антон Терехин
Новому депутату 34 года. Он выпускник Тюменской медакадемии, хирург. Провел более тысячи операций, три года возглавляет службу экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ-2.
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