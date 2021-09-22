Тюмень за день: 22 сентября

Депутатом Тюменской гордумы после довыборов стал Антон Терехин

Новому депутату 34 года. Он выпускник Тюменской медакадемии, хирург. Провел более тысячи операций, три года возглавляет службу экстренной и неотложной медицинской помощи ОКБ-2.

На тюменских автодорогах идут проверки мотоциклистов

С 22 по 23 сентября в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Мотоцикл".

ОНФ взял на контроль небезопасные детские площадки в Тюмени

Благодаря работе активистов один тюменский двор уже стал безопаснее.