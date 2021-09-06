Тюмень за день: 6 сентября

В тюменском Медгороде врачи могут диагностировать состояние пациента по одной капле крови

Новый диагностический анализатор появился в отделении анестезиологии и реанимации, с помощью прибора можно выполнить широкий спектр тестов, в числе которых исследования на газы и электролиты крови (Na, K, Cl, iCa), кардиомаркеры, биохимические параметры и показатели свёртываемости.

Тюменские дети подарят одиноким пенсионерам сов

1 октября рукотворные сувениры, "вместившие в себя добро, сердечность и участие" дарителей волонтеры раздадут одиноким старикам.

Более 1500 жителей Тюменской области умерли от коронавируса

С начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 1557 смертей, причиной которых признана новая коронавирусная инфекция.