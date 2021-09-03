Тюмень за день: 3 сентября

Следком открыл в Тюмени еще один профильный класс

В лингво-эстетической гимназии № 83 города Тюмени в День знаний открыли четвертый по счету кадетский класс под патронатом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

Крыши зданий на набережной позеленели

Тюменская набережная стала пилотной площадкой проекта по озеленению городских кровель. Первыми объектами, на крыше которых высажены вечнозеленые растения, стали сооружения технического назначения, сообщили в администрации города.

Тюменцев предупредили о возможном задымлении города

В пригороде Тюмени действуют природные пожары, часть из них торфяные, возможно появление дыма и ощущение запаха гари на территории Тюмени, сообщает региональный Оперштаб.