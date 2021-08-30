На трассе Тюмень-Омск в Омутинском районе ночью перекроют движение

31 августа с 00:00 до 00:20 на 146+140 км в районе села Вагай Омутинского района на автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск будет перекрыто движение.
Приостановка движения необходима в связи с проведением работ по комплексному обустройству пешеходного перехода П-образной опорой, сообщили в Уралуправтодоре.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06.
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