Тюмень за день: 19 августа

После второй прививки от коронавируса заболели 0,58 % тюменцев

Процент заболевших после получения полного курса вакцинации от привитых двукратно составляет 0,58%, при этом течение болезни не вызывает тяжелых последствий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Тюмени будут снимать фильмы 150 кинематографистов

"Снять за 72 часа" — проект, на котором молодые кинематографисты со всей страны под руководством экспертов снимут кино в локациях Тюмени.

В Тюмени нашли тело девочки

В Тюмени 19 августа обнаружено тело ребенка – предположительно, девочки, пропавшей в конце июня, сообщает РИА Новости.