Тюмень за день: 19 августа

После второй прививки от коронавируса заболели 0,58 % тюменцев
Процент заболевших после получения полного курса вакцинации от привитых двукратно составляет 0,58%, при этом течение болезни не вызывает тяжелых последствий, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
В Тюмени будут снимать фильмы 150 кинематографистов
"Снять за 72 часа" — проект, на котором молодые кинематографисты со всей страны под руководством экспертов снимут кино в локациях Тюмени.
В Тюмени 19 августа обнаружено тело ребенка – предположительно, девочки, пропавшей в конце июня, сообщает РИА Новости.
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