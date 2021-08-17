Тюмень за день: 17 августа

В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса

В Тюмени сняты с контроля очаги в ООО "Леруа Мерлен Восток", филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра" и Арбитражном суде Тюменской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тюмени презентуют итоговую концепцию набережной

Специалисты тюменской архитектурно-инженерной группы "ИСТ" 20 августа представят итоговый проект правого берега набережной Туры.

В Тюмени провели всероссийский хакатон цифрового искусства

Участники Хакатона в течение двух дней разрабатывали свои проекты, связанные с цифровым искусством и интерактивными медиа, посещали тематические лекции от федеральных экспертов.