Тюмень за день: 17 августа

В Тюмени сняли с контроля три очага коронавируса
В Тюмени сняты с контроля очаги в ООО "Леруа Мерлен Восток", филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра" и Арбитражном суде Тюменской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Тюмени презентуют итоговую концепцию набережной
Специалисты тюменской архитектурно-инженерной группы "ИСТ" 20 августа представят итоговый проект правого берега набережной Туры.
В Тюмени провели всероссийский хакатон цифрового искусства
Участники Хакатона в течение двух дней разрабатывали свои проекты, связанные с цифровым искусством и интерактивными медиа, посещали тематические лекции от федеральных экспертов.
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