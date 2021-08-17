Тюмень за день: 16 августа

В Тюменской области снова горят леса

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", за прошедшие сутки зафиксировано два лесных пожара на площади 4,6 га.

На тюменских дорогах усилят контроль за перевозкой детей

Автоинспекторы проконтролируют водителей на соблюдение правил перевозки детей и проведут с родителями тренинги-инструктажи по использованию детских удерживающих устройств.

Задать вопросы о подготовке к началу учебного года тюменцы смогут на горячей линии

В среду, 18 августа, в департаменте образования администрации города Тюмени будет работать горячая линия по вопросам подготовки к началу учебного года.