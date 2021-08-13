Тюмень за день: 13 августа

В Тюмени ко Дню знаний откроют две большие школы

1 сентября в Тюменской области учеников примут семь новых школ: две на 1200 мест каждая - в Тюмени, одну на 360 мест в Увате и четыре небольшие школы в Тобольском, Ялуторовском и Вагайском районах.

В центре Тюмени начали сносить деревья

Управление по экологии выдало разрешения на снос деревьев с механическими повреждениями, критическим наклоном ствола, признаками некрозов, зараженных грибками и сухостоя.

Как стать миллионером, расскажут на тюменском СУПе

Форум "СУП" знает истории тех, кто с детства мечтал открыть свое дело. Сегодня они успешные предприниматели с миллионными оборотами.