Тюмень за день: 13 августа

В Тюмени ко Дню знаний откроют две большие школы
1 сентября в Тюменской области учеников примут семь новых школ: две на 1200 мест каждая - в Тюмени, одну на 360 мест в Увате и четыре небольшие школы в Тобольском, Ялуторовском и Вагайском районах.
В центре Тюмени начали сносить деревья
Управление по экологии выдало разрешения на снос деревьев с механическими повреждениями, критическим наклоном ствола, признаками некрозов, зараженных грибками и сухостоя.
Как стать миллионером, расскажут на тюменском СУПе
Форум "СУП" знает истории тех, кто с детства мечтал открыть свое дело. Сегодня они успешные предприниматели с миллионными оборотами.
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