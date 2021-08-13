Тюмень за день: 13 августа

18:15 13 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени ко Дню знаний откроют две большие школы

1 сентября в Тюменской области учеников примут семь новых школ: две на 1200 мест каждая - в Тюмени, одну на 360 мест в Увате и четыре небольшие школы в Тобольском, Ялуторовском и Вагайском районах.

В центре Тюмени начали сносить деревья

Управление по экологии выдало разрешения на снос деревьев с механическими повреждениями, критическим наклоном ствола, признаками некрозов, зараженных грибками и сухостоя.

Как стать миллионером, расскажут на тюменском СУПе

Форум "СУП" знает истории тех, кто с детства мечтал открыть свое дело. Сегодня они успешные предприниматели с миллионными оборотами.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021