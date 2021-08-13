Тюмень за день: 12 августа

Прокуратура Тюмени объявила сбор жалоб о нарушении прав граждан

"Информацию о нарушениях проверят, при наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

В Тюмени придумали развлечение для скучающих пассажиров РЖД

Аудиопутеводитель "Вагончик тронется" по тюменскому железнодорожному вокзалу запущен в Telegram мае этого года. за это время с интерактивным гидом пообщались уже более двух тысяч человек.

Роспотребнадзор принял 70 жалоб от тюменцев на некачественную питьевую воду

В связи с жалобами с 23 июля по 05 август сотрудники РПН провели в ООО "Тюмень Водоканал" внеплановую проверку и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.