Тюмень за день: 11 августа

Прокуратура обвинила в серии хлопков газа в жилом доме в Тюмени сотрудника газовой компании
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера управления эксплуатации газопроводов АО "Газпром газораспределение Север".
Тюменские депутаты приняли полторы тысячи обращений от горожан с начала 2021 года
Вопросы от жителей года поступают по телефону, в письмах, по электронной почте и на очных встречах, которые проходят на открытом воздухе.
Тюменским кафе и ресторанам продлили запрет на обслуживаение посетителей в ночные часы
В Тюменской области до 25 августа продлены органичения на работу общепита в ночные часы, фудкортов и игровых площадок в ТРЦ, сообщает оперштаб.
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