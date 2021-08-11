Тюмень за день: 11 августа

Прокуратура обвинила в серии хлопков газа в жилом доме в Тюмени сотрудника газовой компании

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера управления эксплуатации газопроводов АО "Газпром газораспределение Север".

Тюменские депутаты приняли полторы тысячи обращений от горожан с начала 2021 года

Вопросы от жителей года поступают по телефону, в письмах, по электронной почте и на очных встречах, которые проходят на открытом воздухе.

Тюменским кафе и ресторанам продлили запрет на обслуживаение посетителей в ночные часы

В Тюменской области до 25 августа продлены органичения на работу общепита в ночные часы, фудкортов и игровых площадок в ТРЦ, сообщает оперштаб.