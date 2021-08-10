Тюмень за день: 9 августа

18:15 09 августа 2021
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Владимир Якушев рассказал, когда в УрФО заболеваемость коронавирусом может пойти на спад

В первую и вторую волну коронавируса рост заболеваемости в уральских регионах останавливался на восьмой неделе, потом начинался спад, сейчас наблюдается та же тенденция.

Более тысячи тюменцам в выходные потребовалась скорая медпомощь

С 7 по 8 августа врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1021 жителю областной столицы и Тюменского района.

Минобрнауки советует вузам переводить невакцинированных студентов на удаленку

Минобрнауки РФ подготовило рекомендации на предстоящий учебный год, составленные с учетом возможного ухудшения эпидситуации в стране.

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