Тюмень за день: 6 августа

У тюменского банка отозвали рейтинг

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка без подтверждения. Как напомнили в агентстве, ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом

Тюменский Роспотребнадзор сообщил о росте нарушений санэпидрежима на предприятиях региона

За первые числа августа проверено 22 объекта, в 7 из них выявлены нарушения, составлено 15 протоколов и 2 - об административном приостановлении деятельности.

Более полумиллиона жителей Тюменской области вакцинировались против коронавируса

На 6 августа в Тюменской области прививки от коронавируса сделали 505 075 человек, 397 594 из них прошли полный курс вакцинации.