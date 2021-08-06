Тюмень за день: 6 августа

У тюменского банка отозвали рейтинг
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности Запсибкомбанка без подтверждения. Как напомнили в агентстве, ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом
Тюменский Роспотребнадзор сообщил о росте нарушений санэпидрежима на предприятиях региона
За первые числа августа проверено 22 объекта, в 7 из них выявлены нарушения, составлено 15 протоколов и 2 - об административном приостановлении деятельности.
Более полумиллиона жителей Тюменской области вакцинировались против коронавируса
На 6 августа в Тюменской области прививки от коронавируса сделали 505 075 человек, 397 594 из них прошли полный курс вакцинации.
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