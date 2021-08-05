Тюмень за день: 4 августа

Глава СК поставил на контроль расследование дела о пропаже в Тюмени Насти Муравьевой
Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Андрей Цепелев рассказал, как Тюменская область оказалась в лидерах по интернет-коммуникациям
У региона самые крупные на Урале официальные паблики правительства, общая сумма подписчиков - более 250 000, с качественным и интересным визуальным контентом. Всего два региона в России имеют крупные верифицированные аккаунты в TikTok — Тульская и Тюменская области.
Тюменские автоинспекторы спасли ребенка, экстренно доставив его в больницу
Инспекторы ДПС на 18-м километре автодороги Курган-Тюмень пересадили мальчика и его бабушку в свой патрульный автомобиль, чтобы оперативно доставить больного в медучреждение.
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