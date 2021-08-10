На участке улицы Перекопской в Тюмени на неделю ограничат движение

В связи с капитальным ремонтом тепловой сети с 10 по 17 августа будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Перекопской в районе дома № 15 "а".

Участникам дорожного движения в в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта порекомендовали обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, сообщили

Схемы объезда: ул. Ленина, ул. Энгельса.