На участке улицы Перекопской в Тюмени на неделю ограничат движение

В связи с капитальным ремонтом тепловой сети с 10 по 17 августа будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге ул. Перекопской в районе дома № 15 "а".
Участникам дорожного движения в в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта порекомендовали обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, сообщили
Схемы объезда: ул. Ленина, ул. Энгельса.
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