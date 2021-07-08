Тюмень за день: 8 июля

Знай наших: тюменец выиграл второй Кубок Стэнли подряд

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал двукратным - и это подряд - обладателем Кубка Стэнли, первым из российских голкиперов. Кроме того, он получил приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Тюменские маммологи в июле проведут две профилактические акции

Акции в рамках проекта "Сохраним жизнь маме" пройдут в Тюмени 10 и 24 июля.

Моор предложил наградить за мужество двух сотрудниц Сбербанка

Смелость Натальи Белоноговой и Ксении Чернецевой, которым накануне пришлось пообщаться с требовавшим деньги злоумышленнником, достойна Знака отличия Тюменской области "За мужественный поступок", уверен глава региона.