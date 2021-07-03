Тюмень за день: 2 июля

В Тюмени рассказали, сколько денег теряют жители региона в сутки из-за действий мошенников

Рекордная сумма за сутки - 8,5 млн рублей.

Тюменские медики решили провести talk-шоу о коронавирусе и вакцинации

Тему обещают обсудить с различных точек зрения, а заодно ответить на вопросы гостей и прокомментировать мифы на этот счет.



Тюменские предприниматели могут провести диагностику своему бизнесу

Чекап по 44 показателям проводится за три минуты на основе данных налоговой службы, судебных приставов, ЦБ, Роспатента, МВД, Единой информационной системы в сфере закупок и федресурса. По результатам можно узнать о том, на какие меры поддержки для развития бизнеса моно расчитывать.