На улице Луначарского ограничат стоянку транспорта

17:34 16 июня 2021
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В Тюмени с 7 июля ограничат стоянку транспорта на территории парковки, расположенной в районе дома № 19 по улице Луначарского. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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