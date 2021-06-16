На улице Луначарского ограничат стоянку транспорта

В Тюмени с 7 июля ограничат стоянку транспорта на территории парковки, расположенной в районе дома № 19 по улице Луначарского. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.