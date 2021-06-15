Тюмень за день: 15 июня

18:00 15 июня 2021
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В Тюмени ужесточают контроль за соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по благосостоянию семей

Рйетинг по итогам 2020 года представили эксперты агентства РИА Рейтинг.

В большинстве районов Тюменской области сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности

Режим ЧС сохраняется в лесах на территории Вагайского района, во всем регионе до 20 июня действует особый противопожарный режим.

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