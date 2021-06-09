В Комарово на время велогонки ограничат движение

13:16 09 июня 2021
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В Тюмени 12 июня с 9 до 16 часов будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы Уездной на участке от улицы Престольной до улицы Губернской.

Ограничение связано с проведением всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице Спасской, улице Губернской,  улице Престольной, межквартальным проездам.

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