В Комарово на время велогонки ограничат движение

В Тюмени 12 июня с 9 до 16 часов будет прекращено движение транспорта по автомобильной дороге улицы Уездной на участке от улицы Престольной до улицы Губернской.
Ограничение связано с проведением всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по улице Спасской, улице Губернской, улице Престольной, межквартальным проездам.
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