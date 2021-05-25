В районе ДК "Строитель" ограничат парковку

В Тюмени с 16 июня на проезде между домами № 194 и № 188 по улице Республики вводятся ограничения по стоянке транспорта. Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
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