В районе ДК "Строитель" ограничат парковку

В Тюмени с 16 июня на проезде между домами № 194 и № 188 по улице Республики вводятся ограничения по стоянке транспорта. Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дополнительными дорожными знаками. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.