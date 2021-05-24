В Тюмени сохраняется высокая пожарная опасность

17:38 24 мая 2021
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Тюменским Гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об опасном явлении (чрезвычайная пожарная опасность).

В период с 25 по 27 мая 2021 года на юге Тюменской области местами сохранится опасное явление – 5 класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды (чрезвычайная пожарная опасность).

В связи с этим повышается вероятность возникновения пожаров на территории города Тюмени, сообщили в МКУ "ЕЦОР"

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